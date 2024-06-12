Руни поделился мнением о составе сборной Англии на Евро-2024

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни заявил, что взял бы хавбека «Манчестер Сити» Джека Грилиша в сборную Англии вместо вингера «Вест Хэма» Джеррода Боуэна.

«Я бы взял Грилиша. Боуэн играет справа, у них есть Сака, Коул Палмер, Фоден может играть там. Я бы выбрал Грилиша вместо Боуэна», — цитирует Руни The Overlap.

Чемпионат Европы-2024 пройдет с 14 июня по 14 июля в Германии. Англия в группе С сыграет со сборными Дании, Сербии и Словении.

Англичане ранее на Евро один раз занимали второе место (2020) и дважды третье (1968, 1996).