«Ньюкасл» может отпустить Гимарайнса за 100 миллионов фунтов стерлингов

В контракте полузащитника «Ньюкасла» Бруно Гимарайнса, который рассчитан до 2028 года, есть опция выкупа в размере 100 миллионов фунтов стерлингов, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Ранее интерес к 26-летнему бразильцу проявляли «ПСЖ» и «Манчестер Сити».

В прошлом сезоне Гимарайнс провел за «сорок» 50 матчей, забил 7 голов и сделал 10 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 85 миллионов евро.