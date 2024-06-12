«Тоттенхэм» расторг контракт с Ндомбеле

«Тоттенхэм» объявил об уходе полузащитника Танги Ндомбеле.

Контракт с 27-летним французом расторгнут по соглашению сторон. Он был рассчитан до конца сезона-2024/25.

Ндомбеле выступал за «Тоттенхэм» с 2019 года. Он провел за лондонцев 91 матч, забил десять голов и сделал девять результативных передач. В минувшем сезоне полузащитник на правах аренды играл за «Галатасарай».

Ранее в агентстве Ндомбеле исключили переход игрока в РПЛ.