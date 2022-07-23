«Ливерпуль» объявил о смерти почетного президента клуба Дэвида Мурса

«Ливерпуль» на официальном сайте объявил о смерти бывшего председателя и владельца клуба Дэвида Мурса.

Мурс занимал пост председателя в течение 16 лет с 1991 года и стал почетным пожизненным президентом после продажи контрольного пакета акций клуба в 2007 году. При нем «красные» завоевали 10 титулов, включая Лигу чемпионов в 2005 году.

Мурс умер в возрасте 76 лет в пятницу утром, всего через несколько недель после того, как скончалась его жена Мардж.