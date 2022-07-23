Грилиш: «Как только Холанн наберет форму, его будет не остановить»

Полузащитник «Манчестер Сити» Джек Грилиш уверен, что новичок команды Эрлин Холанн хорошо себя проявит в Англии.

«Эрлин хорошо выглядит на тренировках, и как только он наберет физическую форму, его будет не остановить. Я не могу дождаться, чтобы сыграть с ним, и действительно с нетерпением жду этого... Он на самом деле сказал мне: «Я всего лишь вдвое дешевле тебя, так что у меня нет давления!» — цитирует Manchester Evening News Грилиша.

1 июля 21-летний Холанн перешел в «Манчестер Сити» из дортмундской «Боруссии» за 60 миллионов евро. В прошлом сезоне норвежский футболист забил 29 голов и сделал 8 голевых передач в 30 матчах за немецкую команду.