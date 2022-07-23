Анджорин: «В прошлом сезоне был далек от своей лучшей формы из-за травмы»
Анджорин прокомментировал переход в «Хаддерсфилд»
Полузащитник «Челси» Тино Анджорин прокомментировал переход в «Хаддерсфилд» на правах аренды. Арендное соглашение с 20-летним англичанином рассчитано до конца сезона-2022/23.
«Я очень хотел вернуться — рад снова быть среди этих парней. В прошлом сезоне, из-за травмы, не чувствовал себя в своей лучшей форме, был далек от нее. Сейчас я готов, так как усердно работал перед предсезонкой, и чувствую себя сильным и готовым к работе», — приводит пресс-служба клуба слова Анджорина.
В прошлом сезоне с сентября 2021 по январь 2022 года Анджорин на правах аренды играл за «Локомотив».
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|0
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|0
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|0
|0
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|0
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15
|Саутгемптон
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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16
|Эвертон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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17
|Лидс
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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18
|Фулхэм
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|5.08
|22:00
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Кр. Пэлас – Арсенал
|- : -
|6.08
|14:30
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Фулхэм – Ливерпуль
|- : -
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Борнмут – Астон Вилла
|- : -
|6.08
|17:00
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Лидс – Вулверхэмптон
|- : -
|6.08
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Ньюкасл – Нот. Форест
|- : -
|6.08
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Тоттенхэм – Саутгемптон
|- : -
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Эвертон – Челси
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Лестер – Брентфорд
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МЮ – Брайтон
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