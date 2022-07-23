Анджорин: «В прошлом сезоне был далек от своей лучшей формы из-за травмы»

Полузащитник «Челси» Тино Анджорин прокомментировал переход в «Хаддерсфилд» на правах аренды. Арендное соглашение с 20-летним англичанином рассчитано до конца сезона-2022/23.

«Я очень хотел вернуться — рад снова быть среди этих парней. В прошлом сезоне, из-за травмы, не чувствовал себя в своей лучшей форме, был далек от нее. Сейчас я готов, так как усердно работал перед предсезонкой, и чувствую себя сильным и готовым к работе», — приводит пресс-служба клуба слова Анджорина.

В прошлом сезоне с сентября 2021 по январь 2022 года Анджорин на правах аренды играл за «Локомотив».