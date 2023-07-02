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Сегодня, 17:59

«Ливерпуль» объявил о покупке полузащитника «Лейпцига» Собослаи

Иван Торопцев
Корреспондент
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Доминик Собослаи.
Фото AFP

«Ливерпуль» объявил о трансфере полузащитника «Лейпцига» Доминика Собослаи.

Срок контракта и сумма трансфера не уточняются. Ранее журналист Фабрицио Романо сообщал, что мерсисайдцы заплатят за 22-летнего венгра 70 миллионов евро и подпишут с футболистом соглашение до конца июня 2028 года.

«Я очень рад. Мне понравилось все, что происходило в последние несколько дней, с нетерпением жду, когда смогу познакомиться со всеми. Последние 3-4 дня были очень длинными для меня, было непросто. Но теперь я здесь, в «Ливерпуле», и я счастлив. Это клуб с большой историей, очень сильными футболистами и тренерским штабом. Здесь все хорошо. Считаю, для меня переход в такую команду — идеальный шаг вперед», — сказал Собослаи пресс-службе «Ливерпуля» после объявления о трансфере.

Собослаи выступал за «Лейпциг» с января 2021 года. В сезоне-2022/23 хавбек забил 10 голов и сделал 13 результативных передач в 46 матчах за немецкую команду во всех турнирах.

Доминик Собослаи
Футбол
ФК Лейпциг
ФК Ливерпуль
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