«Ливерпуль» объявил о покупке полузащитника «Лейпцига» Собослаи
«Ливерпуль» объявил о трансфере полузащитника «Лейпцига» Доминика Собослаи.
Срок контракта и сумма трансфера не уточняются. Ранее журналист Фабрицио Романо сообщал, что мерсисайдцы заплатят за 22-летнего венгра 70 миллионов евро и подпишут с футболистом соглашение до конца июня 2028 года.
«Я очень рад. Мне понравилось все, что происходило в последние несколько дней, с нетерпением жду, когда смогу познакомиться со всеми. Последние 3-4 дня были очень длинными для меня, было непросто. Но теперь я здесь, в «Ливерпуле», и я счастлив. Это клуб с большой историей, очень сильными футболистами и тренерским штабом. Здесь все хорошо. Считаю, для меня переход в такую команду — идеальный шаг вперед», — сказал Собослаи пресс-службе «Ливерпуля» после объявления о трансфере.
Собослаи выступал за «Лейпциг» с января 2021 года. В сезоне-2022/23 хавбек забил 10 голов и сделал 13 результативных передач в 46 матчах за немецкую команду во всех турнирах.
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4
|Ньюкасл
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5
|Ливерпуль
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6
|Брайтон
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7
|Астон Вилла
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8
|Тоттенхэм
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9
|Брентфорд
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10
|Фулхэм
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11
|Кр. Пэлас
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12
|Челси
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13
|Вулверхэмптон
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14
|Вест Хэм
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15
|Борнмут
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16
|Нот. Форест
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17
|Эвертон
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18
|Бернли
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19
|Шеффилд Юн.
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20
|Лутон Таун
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|11.08
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Бернли – Ман. Сити
|- : -
|12.08
|14:30
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Арсенал – Нот. Форест
|- : -
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Борнмут – Вест Хэм
|- : -
|12.08
|17:00
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Брайтон – Лутон Таун
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|12.08
|17:00
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Эвертон – Фулхэм
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Шеффилд Юн. – Кр. Пэлас
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|12.08
|19:30
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Ньюкасл – Астон Вилла
|- : -
|13.08
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Брентфорд – Тоттенхэм
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Челси – Ливерпуль
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|22:00
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МЮ – Вулверхэмптон
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