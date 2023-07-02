Собослаи будет выступать за «Ливерпуль» под 8-м номером: «Я большой фанат Джеррарда с самого детства»
Новичок «Ливерпуля» Доминик Собослаи будет выступать за команду под 8-м номером.
По словам хавбека, он выбрал этот номер в честь бывшего капитана мерсисайдцев Стивена Джеррарда.
«Я буду играть под 8-м номером из-за Джеррарда. Это будет как будто бы его тату. Я — большой фанат Стивена с самого детства», — сказал в интервью клубной пресс-службе Собослаи.
«Ливерпуль» объявил о покупке Собослаи у «Лейпцига» в воскресенье, 2 июля.
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|0
|0
|0
|0
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|0
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15
|Борнмут
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Нот. Форест
|0
|0
|0
|0
|0-0
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|
17
|Эвертон
|0
|0
|0
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|0
|
18
|Бернли
|0
|0
|0
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|11.08
|22:00
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Бернли – Ман. Сити
|- : -
|12.08
|14:30
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Арсенал – Нот. Форест
|- : -
|12.08
|17:00
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Борнмут – Вест Хэм
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Брайтон – Лутон Таун
|- : -
|12.08
|17:00
|
Эвертон – Фулхэм
|- : -
|12.08
|17:00
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Шеффилд Юн. – Кр. Пэлас
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Ньюкасл – Астон Вилла
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Челси – Ливерпуль
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МЮ – Вулверхэмптон
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