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Собослаи будет выступать за «Ливерпуль» под 8-м номером: «Я большой фанат Джеррарда с самого детства»

Иван Торопцев
Корреспондент
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Доминик Собослаи.
Фото AFP

Новичок «Ливерпуля» Доминик Собослаи будет выступать за команду под 8-м номером.

По словам хавбека, он выбрал этот номер в честь бывшего капитана мерсисайдцев Стивена Джеррарда.

«Я буду играть под 8-м номером из-за Джеррарда. Это будет как будто бы его тату. Я — большой фанат Стивена с самого детства», — сказал в интервью клубной пресс-службе Собослаи.

«Ливерпуль» объявил о покупке Собослаи у «Лейпцига» в воскресенье, 2 июля.

Доминик Собослаи
Стивен Джеррард
Футбол
ФК Ливерпуль
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