Гарре назвал Гвардиолу лучшим тренером на данный момент
Нападающий «Крыльев Советов» Бенхамин Гарре рассказал, что думает о главном тренере «горожан» Хосепе Гвардиоле.
«Это очень важная, мощная личность. Я считаю, Гвардиола — лучший тренер мира прямо сейчас и, может, в истории футбола. Я очень рад, что был в той команде», — цитирует Гарре пресс-служба «Крыльев Советов».
Гарре играет в составе самарского клуба с января 2023 года. В составе «Крыльев» 22-летний аргентинец провел 18 матчей, забил три гола и отдал две результативные передачи.
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|0
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|0-0
|0
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3
|МЮ
|0
|0
|0
|0
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|0
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|Ньюкасл
|0
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|0
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|0
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|0
|0
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|0
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|0
|0
|0
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12
|Челси
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|0
|0
|0-0
|0
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13
|Вулверхэмптон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Вест Хэм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Борнмут
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Нот. Форест
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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17
|Эвертон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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18
|Бернли
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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19
|Шеффилд Юн.
|0
|0
|0
|0
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|0
|0
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|11.08
|22:00
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Бернли – Ман. Сити
|- : -
|12.08
|14:30
|
Арсенал – Нот. Форест
|- : -
|12.08
|17:00
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Борнмут – Вест Хэм
|- : -
|12.08
|17:00
|
Брайтон – Лутон Таун
|- : -
|12.08
|17:00
|
Эвертон – Фулхэм
|- : -
|12.08
|17:00
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Шеффилд Юн. – Кр. Пэлас
|- : -
|12.08
|19:30
|
Ньюкасл – Астон Вилла
|- : -
|13.08
|16:00
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Брентфорд – Тоттенхэм
|- : -
|13.08
|18:30
|
Челси – Ливерпуль
|- : -
|14.08
|22:00
|
МЮ – Вулверхэмптон
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