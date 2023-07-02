Собослаи подписал контракт с «Ливерпулем» до 2028 года
Полузащитник «Лейпцига» Доминик Собослаи перешел в «Ливерпуль», сообщает инсайдер Фабрицио Романо.
По его данным, 22-летний венгр подписал контракт до 2028 года. Мерсисайдцы активировали пункт об отступных в договоре игрока с немецким клубом, который составил 70 миллионов евро. Отмечается, что Собослаи уже прошел медицинский осмотр.
В сезоне-2022/23 полузащитник провел 46 матчей во всех турнирах, забил 10 мячей и отдал 13 голевых передач. Его контракт с «Лейпцигом» рассчитан до лета 2026 года.
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14
|Вест Хэм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Борнмут
|0
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|0
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|0
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16
|Нот. Форест
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|0
|0
|0-0
|0
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17
|Эвертон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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18
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19
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|11.08
|22:00
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Бернли – Ман. Сити
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Арсенал – Нот. Форест
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Борнмут – Вест Хэм
|- : -
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|17:00
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Брайтон – Лутон Таун
|- : -
|12.08
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|
Эвертон – Фулхэм
|- : -
|12.08
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Шеффилд Юн. – Кр. Пэлас
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Ньюкасл – Астон Вилла
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Брентфорд – Тоттенхэм
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Челси – Ливерпуль
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