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Клинсманн рассказал, что звонил президенту «Тоттенхэма» и предлагал себя на пост главного тренера

10:30
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Бывший главный тренер сборной Германии и «Баварии» Юрген Клинсманн рассказал, что предлагал себя на пост главного тренера «Тоттенхэма».

«Я звонил Дэниэлу Леви (президенту «Тоттенхэма» — прим. «СЭ») после того, как он уволил Моуринью. Спросил: «Дэниэл, что теперь?». Он ответил: «Сейчас нужно очень много сделать. Мне нужно разобраться с некоторыми делами в клубе, после этого мы сможем поговорить». После этого в СМИ не раз всплывал ряд кандидатур, что происходит и по сей день», — приводит BBC слова Клинсманна.

Клинсманн выступал за «Тоттенхэм» в качестве футболиста с 1994 по 1995 год. Последним местом работы 56-летнего немца была берлинская «Герта». Специалист покинул клуб в феврале 2020 года.

Дополнительная информация:

https://www.bbc.com/sport/football/57534556

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