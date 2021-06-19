Футбол
Англия
Новости
Премьер-лига Чемпионшип Кубок Англии Кубок лиги Суперкубок
Новости   //    Футбол   //    Англия

«Манчестер Юнайтед» улучшил трансферное предложение по Джейдону Санчо

15:15
Теги:

«Манчестер Юнайтед» улучшил трансферное предложение по полузащитнику дортмундской «Боруссии» Джейдону Санчо, сообщает Sky Sports.

По информации источника, «красные дьяволы» предлагают за 21-летнего англичанина более 75 миллионов фунтов. Первоначальное предложение клуба составляло 67 миллионов фунтов. Сообщается, что немецкий клуб хочет получить за футболиста 80 миллионов фунтов.

В сезоне-2020/21 Санчо провел 38 матчей за «Боруссию», на его счету 16 голов и 20 результативных передач. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 90 миллионов фунтов.

Дополнительная информация:

https://www.skysports.com/football/news/11667/12336424/jadon-sancho-manchester-united-make-improved-bid-for-borussia-dortmund-forward

Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

Тарасов отреагировал на скандальный эфир Бузовой и Губерниева
Сосед Андрея Егорова рассказал о последних днях его жизни
В США призвали перестать ставить Россию в ряд «плохих парней»
Убийцу супружеской пары спустя 18 лет задержали под Волгоградом

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Торопцев все материалы автора
vs
0
Офсайд