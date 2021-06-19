«Манчестер Юнайтед» улучшил трансферное предложение по Джейдону Санчо
15:15
«Манчестер Юнайтед» улучшил трансферное предложение по полузащитнику дортмундской «Боруссии» Джейдону Санчо, сообщает Sky Sports.
По информации источника, «красные дьяволы» предлагают за 21-летнего англичанина более 75 миллионов фунтов. Первоначальное предложение клуба составляло 67 миллионов фунтов. Сообщается, что немецкий клуб хочет получить за футболиста 80 миллионов фунтов.
В сезоне-2020/21 Санчо провел 38 матчей за «Боруссию», на его счету 16 голов и 20 результативных передач. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 90 миллионов фунтов.
Дополнительная информация:
https://www.skysports.com/football/news/11667/12336424/jadon-sancho-manchester-united-make-improved-bid-for-borussia-dortmund-forward
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