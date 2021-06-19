«Манчестер Юнайтед» улучшил трансферное предложение по Джейдону Санчо

«Манчестер Юнайтед» улучшил трансферное предложение по полузащитнику дортмундской «Боруссии» Джейдону Санчо, сообщает Sky Sports.

По информации источника, «красные дьяволы» предлагают за 21-летнего англичанина более 75 миллионов фунтов. Первоначальное предложение клуба составляло 67 миллионов фунтов. Сообщается, что немецкий клуб хочет получить за футболиста 80 миллионов фунтов.

В сезоне-2020/21 Санчо провел 38 матчей за «Боруссию», на его счету 16 голов и 20 результативных передач. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 90 миллионов фунтов.