Криштиану Роналду вернулся к тренировкам с «Манчестер Юнайтед» после отстранения

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду вернулся к тренировкам с командой после своего отстранения, сообщает официальный сайт клуба.

Главный тренер «красных дьяволов» Эрик тен Хаг отстранил 37-летнего португальца от работы с основой, после того как футболист демонстративно покинул скамейку запасных до завершения матча 12-го тура АПЛ против «Тоттенхэма» (2:0), который состоялся 19 октября.

Из-за этого Роналду пропустил игру «МЮ» против «Челси» (1:1) в 13-м туре чемпионата Англии.

В данный момент португальский форвард готовится вместе со всей командой к домашнему матчу Лиги Европы против «Шерифа», который пройдет в четверг, 27 октября.

В сезоне-2022/23 Роналду принял участие в 12 матчах «Манчестер Юнайтед», на его счету 2 гола и 1 результативная передача.