«Барселона» готова продать Лангле в «Тоттенхэм» за 10-15 миллионов евро

Защитник «Барселоны» Клеман Лангле, выступающий на правах аренды за «Тоттенхэм», может остаться в английском клубе. Об этом сообщает Football Espana в соцсетях.

По информации источника, клубы обсудят вариант трансфера за 10-15 миллионов евро.

27-летний француз присоединился к «Барселоне» в 2018 году. В нынешнем сезоне защитник выступает за «Тоттенхэм», за который провел восемь матчей и отметился одной результативной передачей.