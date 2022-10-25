Эрик тен Хаг и Криштиану Роналду уладили противоречия. Форвард будет в заявке «МЮ» на матч Лиги Европы с «Шерифом»

Главный тренер «Манчестер Юнатед» Эрик тен Хаг и нападающий Криштиану Роналду провели встречу, на которой уладили все противоречия, утверждает ESPN.

Ранее стало известно, что 37-летний португалец уже вернулся к тренировкам с основным составом.

Криштиану Роналду будет в списке игроков, которые смогут сыграть с «Шерифом» в Лиге Европы. Тен Хаг рад, что ситуация разрешилась, и хочет двигаться дальше.

В сезоне-2022/23 Роналду принял участие в 12 матчах «Манчестер Юнайтед», на его счету 2 гола и 1 результативная передача.