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Клопп сочувствует Гвардьоле и игрокам «Манчестер Сити»

23:11
Юрген Клопп и Хосеп Гвардьола. Фото Reuters
Юрген Клопп и Хосеп Гвардьола. Фото Reuters
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Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп отреагировал на решение УЕФА отстранить «Манчестер Сити» от участие в еврокубках на два сезона. «Горожане» подадут апелляцию в CAS.

— Это был шок, — сказал Клопп в интервью Sky Sports. — Но я — тренер. И могу говорить о футболе. Хосеп Гвардьола проделал феноменальную работу с «Манчестер Сити».

О других делах я понятия не имею. Кто и что сделал? Но я могу представить, что сейчас клуб столкнулся со сложными временами. Одни говорят одно, другие — второе. Я сочувствую им: Пепу и игрокам.

Теперь клуб подаст апелляцию. Но дело серьезное, иначе УЕФА не пошел бы на такие санкции.

«Манчестер Сити» исключили из еврокубков. За что его так наказали?

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