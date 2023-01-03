Клопп раскритиковал арбитра после поражения «Ливерпуля» от «Брентфорда»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп раскритиковал работу рефери Стюарта Аттвелла после поражения от «Брентфорда» (1:3) в матче 19-го тура чемпионата Англии.

«Если вы когда-либо играли в футбол и делали ускорения, то знаете, что в случае даже легко толчка падаете, потому что не можете сохранить равновесие. Так было и в моменте с Конате.

Разговоры с арбитрами? На самом деле это точно так же, как если бы я говорил со своей микроволновкой — вы не получаете никакого ответа. Всегда одно и то же. ВАР же прячется за фразой «неясно и очевидно». Судья должен это объяснить. Я не жду ничего в нашу пользу, но ожидаю, что задержка есть задержка, толчок есть толчок, а фол есть фол», — приводит The Athletic слова Клоппа.

Решающий гол на 84-й минуте забил Брайан Мбеумо. Нападающий подобрал длинную передачу, толкнул Конате и пробил мимо Алиссона.