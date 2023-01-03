«Ливерпуль» впервые с 1938 года проиграл «Брентфорду»

«Ливерпуль» проиграл «Брентфорду» (1:3) в матче 19-го тура чемпионата Англии. «Пчелы» выиграли благодаря голам Йоана Висса и Брайана Мбеумо, а также автоголу Ибраима Конате.

Как сообщает The Athletic, это поражение стало первым для «Ливерпуля» в матчах против «Брентфорда» во всех соревнованиях с 1938 года.

«Брентфорд» прервал четырехматчевую победную серию «Ливерпуля» и занимает седьмое место в турнирной таблице АПЛ (26 очков). «Ливерпуль» находится на шестой строчке (28 очков).