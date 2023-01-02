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2 января, 23:53

«Ливерпуль» готов предложить 44 миллиона фунтов за игрока «Вулверхэмптона» Нунеса

Ана Горшкова
Корреспондент
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«Ливерпуль» заинтересован в подписании полузащитника «Вулверхэмптона» Матеуса Нунеса.

По информации The Telegraph, «красные» готовы предложить около 44 миллионов фунтов за трансфер 24-летнего португальца. «Ливерпуль» интересовался хавбеком еще летом, но тогда он перешел из «Спортинга» в «Вулверхэмптон». Сумма трансфера составила 45 миллионов евро, еще 5 миллионов были предусмотрены в качестве бонусных выплат.

На счету Нунеса 14 матчей в АПЛ, в которых он отметился результативной передачей. Контракт рассчитан до лета 2027 года.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 45 миллионов евро.

Источник: The Telegraph
ФК Вулверхэмптон Уондерерс
ФК Ливерпуль
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И В Н П +/- О
1
 Арсенал 16 14 1 1 40-14 43
2
 Ман. Сити 16 11 3 2 44-16 36
3
 Ньюкасл 17 9 7 1 32-11 34
4
 МЮ 16 10 2 4 24-20 32
5
 Тоттенхэм 17 9 3 5 33-25 30
6
 Ливерпуль 17 8 4 5 34-22 28
7
 Брентфорд 18 6 8 4 30-28 26
8
 Фулхэм 17 7 4 6 29-27 25
9
 Челси 16 7 4 5 20-18 25
10
 Брайтон 16 7 3 6 28-24 24
11
 Кр. Пэлас 16 6 4 6 17-21 22
12
 Астон Вилла 17 6 3 8 19-25 21
13
 Лестер 17 5 2 10 26-30 17
14
 Лидс 16 4 4 8 23-29 16
15
 Борнмут 17 4 4 9 18-36 16
16
 Эвертон 17 3 6 8 13-20 15
17
 Нот. Форест 17 3 5 9 12-34 14
18
 Вест Хэм 17 4 2 11 13-22 14
19
 Вулверхэмптон 17 3 4 10 10-26 13
20
 Саутгемптон 17 3 3 11 15-32 12
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38 тур
2.01 20:30
Брентфорд – Ливерпуль
 3 : 1
3.01 22:45
Арсенал – Ньюкасл
 - : -
3.01 22:45
Эвертон – Брайтон
 - : -
3.01 22:45
Лестер – Фулхэм
 - : -
3.01 23:00
МЮ – Борнмут
 - : -
4.01 22:30
Саутгемптон – Нот. Форест
 - : -
4.01 22:45
Лидс – Вест Хэм
 - : -
4.01 23:00
Астон Вилла – Вулверхэмптон
 - : -
4.01 23:00
Кр. Пэлас – Тоттенхэм
 - : -
5.01 23:00
Челси – Ман. Сити
 - : -
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Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 21
Гарри Кейн

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Тоттенхэм Хотспур

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Брентфорд

 12
П
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Манчестер Сити

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Арсенал

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Деян Кулушевски

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Тоттенхэм Хотспур

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Вулверхэмптон Уондерерс

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Натан Коллинз

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