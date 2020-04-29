Источник: сезон в АПЛ возобновится 13 июня

Возобновление сезона в чемпионате Англии запланировано на 13 июня, утверждает Mirror. Клубы уже получили уведомления об этом. Сезон возобновится, если правительство Великобритании одобрит это.

Почти все спортивные соревнования были перенесены или отменены из-за эпидемии коронавируса. По данным Worldometer на ночь с 28 на 29 апреля, в мире коронавирус подтвержден у 3 124 308 человек. Умерших — 216 652, выздоровевших — 947 209.

По данным Роспотребнадзора, в России на вечер 28 апреля зарегистрировано 93 558 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 867 летальных исходов, выздоровели 8 456 человек.

Какие соревнования уже отменили из-за коронавируса. Полный список

Кто из спортсменов заболел коронавирусом. К сожалению, список пополняется