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Источник: сезон в АПЛ возобновится 13 июня

04:24

Возобновление сезона в чемпионате Англии запланировано на 13 июня, утверждает Mirror. Клубы уже получили уведомления об этом. Сезон возобновится, если правительство Великобритании одобрит это.

Почти все спортивные соревнования были перенесены или отменены из-за эпидемии коронавируса. По данным Worldometer на ночь с 28 на 29 апреля, в мире коронавирус подтвержден у 3 124 308 человек. Умерших — 216 652, выздоровевших — 947 209.

По данным Роспотребнадзора, в России на вечер 28 апреля зарегистрировано 93 558 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 867 летальных исходов, выздоровели 8 456 человек.

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