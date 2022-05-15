Хендерсон прокомментировал победу «Ливерпуля» в Кубке Англии

Полузащитник «Ливерпуля» Джордан Хендерсон подвел итоги победного матча команды в финале Кубка Англии против «Челси» (0:0, 6:5 по пенальти).

«Мы могли забить в основное время, в овертайме устали, как и соперник. Рад, что выиграли по пенальти. Алиссон невероятен и как вратарь, и по своим человеческим качествам», — цитирует Хендерсона пресс-служба клуба.

28 мая состоится финал Лиги чемпионов между «Реалом» и «Ливерпулем». Матч пройдет на стадионе «Стад де Франс» в Сен-Дени (Франция) и начнется в 22.00 по московскому времени.