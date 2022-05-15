Леброн поздравил «Ливерпуль» с победой в Кубке Англии

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Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс поздравил «Ливерпуль» с победой в Кубке Англии.

В финале турнира меосисайдцы одержали победу над «Челси» (0:0, пен. 6:5).

«Есть! Мы победители Кубка Англии!» — написал Леброн в Twitter.

Напомним, что 37-летний американец является миноритарным акционером «Ливерпуля». В 2011 году форвард «Лейкерс» приобрел 2 процента акций английского клуба.