Ван Дейк рассказал о травме, полученной в финале Кубка Англии с «Челси»

Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк объяснил, почему его заменили в финале Кубка Англии с «Челси» (0:0, 6:5 пен.).

По окончании основного времени встречи 30-летнего нидерландца заменил защитник Жоэль Матип.

«В первом тайме во время рывка я почувствовал боль в колене, но продолжил играть, — приводит слова ван Дейка Liverpool Echo. — Мы проведем обследование и надеюсь, что все будет. Но я не могу ставить все под угрозу и должен доверять Матипу».

В нынешнем сезоне защитник забил три мяча и отдал пять результативных передач в 50 матчах за «Ливерпуль» во всех турнирах. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.