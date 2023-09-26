Мерсон заявил, что «Арсеналу» необходимо усиление

Бывший полузащитник лондонского «Арсенала» и «Астон Виллы» Пол Мерсон высказался о необходимости усиления в лондонском клубе.

«Я с самого первого дня говорил: Эдди Нкетиа не выиграет вам АПЛ. Нужен настоящий центрфорвард. Я не виню Нкетиа за ничейный результат 2:2 с «Тоттенхэмом», но впереди 32 матча и все матчи Лиги чемпионов, которые им предстоит сыграть — не думаю, что он выведет их на новый уровень. Я даже не думаю, что это сделает Габриэл Жезус. Хорошо сидеть и думать: «Им нужен центральный нападающий». Но кто? В январе для них доступен только Айвен Тоуни — в мире не так много центральных нападающих. Это вымирающий вид. Тоуни — хороший игрок, он может подержать мяч, хорош в воздухе. Возможно, «Арсеналу» придется пойти за ним. Нет миллиона других форвардов», — приводит слова Мерсона Sky Sports.

После шести матчей «Арсенал» занимает пятую строчку в турнирной таблице АПЛ, набрав 14 очков. Лидирует — «Манчестер Сити» (18 очков).