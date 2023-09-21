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Тен Хаг не винит Онана в поражении «Манчестер Юнайтед» от «Баварии» в Лиге чемпионов

Алина Савинова
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг отреагировал на слова вратаря Андре Онана, который взял на себя вину за поражение команды от «Баварии» в 1-м туре групповой стадии Лиги чемпионов (3:4).

«Хорошо, что он признает свою ошибку, но дело во всей команде. Все совершают ошибки, и нужно уметь брать себя в руки после этого. Если один игрок допустит ошибку, то все может пропасть. Мы как команда должны верить, что сможем снова набрать хорошие кондиции. В матче против «Баварии» мы это показали», — приводит Goal слова тен Хага.

После первой игры «Манчестер Юнайтед» занимает 4-ю строчку в турнирной таблице группы A. В следующем матче «красные дьяволы» дома примут «Галатасарай». Игра пройдет 3 октября.

Источник: https://www.goal.com/en/lists/erik-ten-hag-blame-andre-onana-man-utd-defeat-against-bayern-munich-howler/bltb6e594c1cbd008a1#cs5d7bc8cd4cf47cd4
Андре Онана
ФК Бавария
ФК Манчестер Юнайтед
Эрик тен Хаг
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