Гвардиола назвал соперников «Манчестер Сити» в борьбе за чемпионство в АПЛ

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола назвал клубы, которые, по его мнению, будут бороться за чемпионство в текущем сезоне АПЛ.

«Я бы сказал, «Арсенал», «Манчестер Сити», «Челси», «Ньюкасл», «Тоттенхэм», «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль». Думаю, что эти команды могут побороться за титул. Это мои ощущения. Первым кандидатом на данный момент является «Арсенал». Почему? Потому что они на вершине лиги, а остальные близки к этому. Так что давайте посмотрим, как мы закончим следующие две игры, но я думаю, что многие из этих команд заслуживают того, чтобы быть там», — приводит Newcastleworld слова Гвардиолы.

Также он ответил на вопрос, почему включил «Ливерпуль» в этот список.

«Потому что у них тот же менеджер и команда, которые смогли одержать 17 побед подряд, 18 побед подряд в прошлом, почему они не могут сделать это снова», — добавил 51-летний специалист.

На данный момент «Арсенал» лидирует в турнирной таблице чемпионата Англии, имея в активе 31 очко. Команда Гвардиолы с 29 очками расположилась на второй позиции. «Тоттенхэм» занимает третью строчку (26 очков). «Ньюкасл» идет четвертым (24 очка), «Манчестер Юнайтед» — пятым (23 очка). «Челси» занимает шестое место (21 очко), а «Ливерпуль» — девятое (16 очков).