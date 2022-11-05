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Сегодня, 10:12

Гвардиола назвал соперников «Манчестер Сити» в борьбе за чемпионство в АПЛ

Алина Савинова
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола назвал клубы, которые, по его мнению, будут бороться за чемпионство в текущем сезоне АПЛ.

«Я бы сказал, «Арсенал», «Манчестер Сити», «Челси», «Ньюкасл», «Тоттенхэм», «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль». Думаю, что эти команды могут побороться за титул. Это мои ощущения. Первым кандидатом на данный момент является «Арсенал». Почему? Потому что они на вершине лиги, а остальные близки к этому. Так что давайте посмотрим, как мы закончим следующие две игры, но я думаю, что многие из этих команд заслуживают того, чтобы быть там», — приводит Newcastleworld слова Гвардиолы.

Также он ответил на вопрос, почему включил «Ливерпуль» в этот список.

«Потому что у них тот же менеджер и команда, которые смогли одержать 17 побед подряд, 18 побед подряд в прошлом, почему они не могут сделать это снова», — добавил 51-летний специалист.

На данный момент «Арсенал» лидирует в турнирной таблице чемпионата Англии, имея в активе 31 очко. Команда Гвардиолы с 29 очками расположилась на второй позиции. «Тоттенхэм» занимает третью строчку (26 очков). «Ньюкасл» идет четвертым (24 очка), «Манчестер Юнайтед» — пятым (23 очка). «Челси» занимает шестое место (21 очко), а «Ливерпуль» — девятое (16 очков).

Источник: https://www.newcastleworld.com/sport/football/newcastle-united/pep-guardiola-makes-shock-newcastle-united-premier-league-title-prediction-3906416
Хосеп Гвардиола
Футбол
ФК Манчестер Сити
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Положение команд
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Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Арсенал 12 10 1 1 30-11 31
2
 Ман. Сити 12 9 2 1 37-11 29
3
 Тоттенхэм 13 8 2 3 26-16 26
4
 Ньюкасл 13 6 6 1 24-10 24
5
 МЮ 12 7 2 3 17-16 23
6
 Челси 12 6 3 3 17-15 21
7
 Фулхэм 13 5 4 4 22-22 19
8
 Брайтон 12 5 3 4 19-15 18
9
 Кр. Пэлас 12 4 4 4 13-16 16
10
 Ливерпуль 12 4 4 4 23-15 16
11
 Брентфорд 13 3 6 4 19-22 15
12
 Эвертон 13 3 5 5 11-12 14
13
 Вест Хэм 13 4 2 7 11-13 14
14
 Борнмут 13 3 4 6 12-28 13
15
 Астон Вилла 13 3 3 7 11-20 12
16
 Лидс 12 3 3 6 15-19 12
17
 Саутгемптон 13 3 3 7 11-20 12
18
 Лестер 13 3 2 8 21-25 11
19
 Вулверхэмптон 13 2 4 7 6-19 10
20
 Нот. Форест 13 2 3 8 8-28 9
Результаты / календарь
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31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
5.11 18:00
Лидс – Борнмут
 - : -
5.11 18:00
Ман. Сити – Фулхэм
 - : -
5.11 18:00
Нот. Форест – Брентфорд
 - : -
5.11 18:00
Вулверхэмптон – Брайтон
 - : -
5.11 20:30
Эвертон – Лестер
 - : -
6.11 15:00
Челси – Арсенал
 - : -
6.11 17:00
Астон Вилла – МЮ
 - : -
6.11 17:00
Саутгемптон – Ньюкасл
 - : -
6.11 17:00
Вест Хэм – Кр. Пэлас
 - : -
6.11 19:30
Тоттенхэм – Ливерпуль
 - : -
Все результаты / календарь
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Ассистенты
ЖК
Г
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 17
Харри Кейн

Харри Кейн

Тоттенхэм Хотспур

 10
Александр Митрович

Александр Митрович

Фулхэм

 9
П
Кевин Де Брейне

Кевин Де Брейне

Манчестер Сити

 9
Бернарду Силва

Бернарду Силва

Манчестер Сити

 5
Габриэл Жезус

Габриэл Жезус

Арсенал

 5
И К Ж
Натан Коллинз

Натан Коллинз

Вулверхэмптон Уондерерс

 10 1 1
Эмерсон Роял

Эмерсон Роял

Тоттенхэм Хотспур

 10 1 1
Дуглас Луис

Дуглас Луис

Астон Вилла

 12 1 1
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