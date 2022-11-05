«Ньюкасл» попытается купить Пулишича у «Челси» в январе

«Ньюкасл» сохраняет интерес к нападающему «Челси» Кристиану Пулишичу, сообщает журналист Николо Скира.

По данным источника, «сороки» попытаются подписать 24-летнего американца в зимнее трансферное окно.

«Ньюкасл» пытался купить футболиста минувшим летом, однако переговоры сорвались.

В сезоне-2022/23 Пулишич забил 1 гол и сделал 2 результативных передачи в 15 матчах за «Челси». Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 38 миллионов евро.