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«Ньюкасл» попытается купить Пулишича у «Челси» в январе

Иван Торопцев
Корреспондент
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«Ньюкасл» сохраняет интерес к нападающему «Челси» Кристиану Пулишичу, сообщает журналист Николо Скира.

По данным источника, «сороки» попытаются подписать 24-летнего американца в зимнее трансферное окно.

«Ньюкасл» пытался купить футболиста минувшим летом, однако переговоры сорвались.

В сезоне-2022/23 Пулишич забил 1 гол и сделал 2 результативных передачи в 15 матчах за «Челси». Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 38 миллионов евро.

Кристиан Пулишич
Футбол
ФК Ньюкасл Юнайтед
ФК Челси
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2
 Ман. Сити 12 9 2 1 37-11 29
3
 Тоттенхэм 13 8 2 3 26-16 26
4
 Ньюкасл 13 6 6 1 24-10 24
5
 МЮ 12 7 2 3 17-16 23
6
 Челси 12 6 3 3 17-15 21
7
 Фулхэм 13 5 4 4 22-22 19
8
 Брайтон 12 5 3 4 19-15 18
9
 Кр. Пэлас 12 4 4 4 13-16 16
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 Ливерпуль 12 4 4 4 23-15 16
11
 Брентфорд 13 3 6 4 19-22 15
12
 Эвертон 13 3 5 5 11-12 14
13
 Вест Хэм 13 4 2 7 11-13 14
14
 Борнмут 13 3 4 6 12-28 13
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 Астон Вилла 13 3 3 7 11-20 12
16
 Лидс 12 3 3 6 15-19 12
17
 Саутгемптон 13 3 3 7 11-20 12
18
 Лестер 13 3 2 8 21-25 11
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 Вулверхэмптон 13 2 4 7 6-19 10
20
 Нот. Форест 13 2 3 8 8-28 9
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5.11 18:00
Лидс – Борнмут
 - : -
5.11 18:00
Ман. Сити – Фулхэм
 - : -
5.11 18:00
Нот. Форест – Брентфорд
 - : -
5.11 18:00
Вулверхэмптон – Брайтон
 - : -
5.11 20:30
Эвертон – Лестер
 - : -
6.11 15:00
Челси – Арсенал
 - : -
6.11 17:00
Астон Вилла – МЮ
 - : -
6.11 17:00
Саутгемптон – Ньюкасл
 - : -
6.11 17:00
Вест Хэм – Кр. Пэлас
 - : -
6.11 19:30
Тоттенхэм – Ливерпуль
 - : -
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Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 17
Харри Кейн

Харри Кейн

Тоттенхэм Хотспур

 10
Александр Митрович

Александр Митрович

Фулхэм

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П
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Манчестер Сити

 9
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Манчестер Сити

 5
Габриэл Жезус

Габриэл Жезус

Арсенал

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И К Ж
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Вулверхэмптон Уондерерс

 10 1 1
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Тоттенхэм Хотспур

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Астон Вилла

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