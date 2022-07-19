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Тен Хаг хочет провести личную встречу с Криштиану Роналду. До этого тренер отказывается давать добро на трансфер игрока

Иван Шитик
Корреспондент
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг намерен провести личную встречу с нападающим Криштиану Роналду, на которой они будет обсуждать будущее игрока в клубе, сообщает ESPN.

Пока тренер все еще отказывается одобрить продажу 37-летнего португальца.

Ранее сообщалось, что игрок не полетел в предсезонное турне «МЮ» в Таиланде и Австралии. Роналду, как писали различные СМИ, хочет покинуть клуб ради участия в Лиге чемпионов.

В прошлом сезоне нападающий сыграл 38 матчей и отметился 24 мячами.

Криштиану Роналду
ФК Манчестер Юнайтед
Эрик тен Хаг
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