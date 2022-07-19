«Рейнджерс» объявил о переходе защитника «Ливерпуля» Дэвиса

«Рейнджерс» объявил о переходе защитника «Ливерпуля» Бена Дэвиса. 27-летний англичанин подписал контракт сроком до 2026 года.

Сообщалось, что переход обошелся шотландскому клубу в 4 миллиона фунтов стерлингов.

В прошлом сезоне футболист провел в аренде в «Шеффилде». В 21 матче за клуб он забил 1 гол.