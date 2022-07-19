Консорциум во главе с бывшим нападающим ФК «Москва» купит «Бирмингем»

Экс-футболист «Барселоны» и ФК «Москва» Макси Лопес в ближайшее время завершит сделку по приобретению английского футбольного клуба «Бирмингем», сообщает Sky Sports.

Лопес представляет интересы консорциума, который возглавляет бизнесмен и Пол Ричардсон.

Отмечается, что Лопес и Ричардсон получат по 50 процентов акций «Бирмингема». Они уже внесли в клуб более 1,7 миллиона евро в качестве депозита.

Вероятно, сделка будет оформлена после завершения комплексной проверки финансовой ситуации в клубе.

По итогам сезона-2021/22 в чемпионшипе «Бирмингем» занял 20-е место, набрав 47 очков в 46 матчах. В Кубке Англии клуб вылетел на стадии 1/32 финала, уступив в дополнительное время «Плимуту».

38-летний аргентинец выступал за «Москву» с 2007 по 2009 год. Клуб прекратил свое существование в конце 2010 года.