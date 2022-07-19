Консорциум во главе с бывшим нападающим ФК «Москва» купит «Бирмингем»
Экс-футболист «Барселоны» и ФК «Москва» Макси Лопес в ближайшее время завершит сделку по приобретению английского футбольного клуба «Бирмингем», сообщает Sky Sports.
Лопес представляет интересы консорциума, который возглавляет бизнесмен и Пол Ричардсон.
Отмечается, что Лопес и Ричардсон получат по 50 процентов акций «Бирмингема». Они уже внесли в клуб более 1,7 миллиона евро в качестве депозита.
Вероятно, сделка будет оформлена после завершения комплексной проверки финансовой ситуации в клубе.
По итогам сезона-2021/22 в чемпионшипе «Бирмингем» занял 20-е место, набрав 47 очков в 46 матчах. В Кубке Англии клуб вылетел на стадии 1/32 финала, уступив в дополнительное время «Плимуту».
38-летний аргентинец выступал за «Москву» с 2007 по 2009 год. Клуб прекратил свое существование в конце 2010 года.
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|Ман. Сити
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3
|Челси
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4
|Тоттенхэм
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5
|Арсенал
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6
|МЮ
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7
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8
|Лестер
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9
|Брайтон
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10
|Вулверхэмптон
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11
|Ньюкасл
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12
|Кр. Пэлас
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13
|Брентфорд
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14
|Астон Вилла
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|0-0
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15
|Саутгемптон
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|0-0
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16
|Эвертон
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|0-0
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17
|Лидс
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|0-0
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18
|Фулхэм
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|0-0
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19
|Борнмут
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|0-0
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20
|Нот. Форест
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|5.08
|22:00
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Кр. Пэлас – Арсенал
|- : -
|6.08
|14:30
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Фулхэм – Ливерпуль
|- : -
|6.08
|17:00
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Борнмут – Астон Вилла
|- : -
|6.08
|17:00
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Лидс – Вулверхэмптон
|- : -
|6.08
|17:00
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Ньюкасл – Нот. Форест
|- : -
|6.08
|17:00
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Тоттенхэм – Саутгемптон
|- : -
|6.08
|19:30
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Эвертон – Челси
|- : -
|7.08
|16:00
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Лестер – Брентфорд
|- : -
|7.08
|16:00
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МЮ – Брайтон
|- : -
|7.08
|18:30
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Вест Хэм – Ман. Сити
|- : -