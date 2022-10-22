Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг прокомментировал информацию о возможном уходе нападающего Криштиану Роналду зимой.

«Это — спекуляции. Я рассчитываю на Криштиану. Так что в данный момент это не обсуждается.

Я думаю, все понимают, что оба случая [когда Роналду покинул поле во время матча] неприемлемы, именно поэтому он получил несколько выходных.

В заявлении мы сказали, что он остается важной частью команды, и я рассчитываю на него до конца сезона. Мы хотим реализовать наши амбиции», — цитирует наставника Manchester Evening News.

Роналду покинул скамейку запасных до финального свистка матча с «Тоттенхэмом» (2:0) в 12-м туре АПЛ, а затем уехал со стадиона. После игры португалец был отстранен от тренировок с основой и оштрафован на 900 тысяч евро (двухнедельный оклад).

22 октября «Манчестер Юнайтед» сыграет с «Челси» в рамках 13-го тура АПЛ. Как ранее стало известно, Роналду не был включен в заявку на этот матч.