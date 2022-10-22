«Барселоне» предложили подписать Невеша в январе 2023 года

«Барселоне» предложили подписать полузащитника «Вулверхэмптона» Рубена Невеша в январе 2023 года, сообщает Mundo Deportivo.

Каталонцы, которые ищут замену 34-летнего хавбеку Серхио Бускетсу, могут подписать 25-летнего Невеша за 40 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Невеш забил 2 гола в 11 матчах за «волков» во всех турнирах. Контракт полузащитника с английским клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.