Роналду может расторгнуть контракт с «Манчестер Юнайтед»

Нападающий Криштиану Роналду может расторгнуть контракт с «Манчестер Юнайтед», сообщает португальский инсайдер Педру Алмейда.

По данным источника, вероятность того, что 37-летний игрок примет это решение, возрастает.

Ранее пресс-служба клуба сообщила, что нападающий «МЮ» не примет участие в матче 13-го тура АПЛ против «Челси». Кроме того, по информации The Athletic, ожидается, что главный тренер Эрик тен Хаг отстранит португальца от занятий с основной командой, и футболисту придется работать в индивидуальном порядке.

Напомним, что Роналду демонстративно ушел со скамейки запасных на 90-й минуте матча 12-го тура АПЛ против «Тоттенхэма» (2:0), который состоялся 19 октября.

В текущем сезоне португалец провел 8 матчей за «Манчестер Юнайтед» в АПЛ и отличился одним голом.