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Клопп: «Какую надпись я хочу видеть на надгробии? «Он был хорошим парнем» — этого было бы достаточно»

Клопп ответил на вопрос о своем наследии в «Ливерпуле»
Карен Саркисян
Корреспондент
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Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп ответил на вопрос о своем наследии в клубе.

54-летний немец возглавляет «красных» с 2015 года. Под его руководством мерсисайдцы выиграли чемпионат Англии, кубок Англии, кубок лиги, Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.

«Я не знаю, чего мне хочется в плане того, что будут думать обо мне, — приводит слова Клоппа официальный сайт Союза европейских футбольных ассоциаций. — Что я хочу, так это создать для «Ливерпуля» структуру и культуру, чтобы после моего ухода правильная структура и правильная культура не зависела от конкретных людей, а зависела только от клуба. Если все будет в порядке, то это правильно, так и продолжим в будущем. Это все, вся моя цель, правда«.

При этом тренер отметил, что у него будет время сделать это только в том случае, если он будет что-то выигрывать.

«Меня никогда не спрашивали, какое наследие я хочу оставить в «Ливерпуле», но однажды меня спросили, какую надпись я хочу видеть на надгробии? Он был хорошим парнем — этого было бы достаточно. На самом деле это единственное, что меня заботит, чтобы я не шел по головам, чтобы добиться успеха. Пока такого ни разу не случалось, так что и начинать я не планирую», — сказал он.

Сегодня, 28 мая, «Ливерпуль» сыграет с «Реалом» в финале Лиги чемпионов. Матч пройдет на стадионе «Стад де Франс» в Сен-Дени и начнется в 22.00 по московскому времени.

Источник: https://www.uefa.com/uefachampionsleague/news/0275-153a100de2d1-ced7283cdf3b-1000--klopp-on-liverpool-vs-madrid/
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Ливерпуль
ФК Реал
Юрген Клопп
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2
 Ливерпуль 38 28 8 2 94-26 92
3
 Челси 38 21 11 6 76-33 74
4
 Тоттенхэм 38 22 5 11 69-40 71
5
 Арсенал 38 22 3 13 61-48 69
6
 МЮ 38 16 10 12 57-57 58
7
 Вест Хэм 38 16 8 14 60-51 56
8
 Лестер 38 14 10 14 62-59 52
9
 Брайтон 38 12 15 11 42-44 51
10
 Вулверхэмптон 38 15 6 17 38-43 51
11
 Ньюкасл 38 13 10 15 44-62 49
12
 Кр. Пэлас 38 11 15 12 50-46 48
13
 Брентфорд 38 13 7 18 48-56 46
14
 Астон Вилла 38 13 6 19 52-54 45
15
 Саутгемптон 38 9 13 16 43-67 40
16
 Эвертон 38 11 6 21 43-66 39
17
 Лидс 38 9 11 18 42-79 38
18
 Бернли 38 7 14 17 34-53 35
19
 Уотфорд 38 6 5 27 34-77 23
20
 Норвич 38 5 7 26 23-84 22
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22.05 18:00
Арсенал – Эвертон
 5 : 1
22.05 18:00
Бернли – Ньюкасл
 1 : 2
22.05 18:00
Брайтон – Вест Хэм
 3 : 1
22.05 18:00
Брентфорд – Лидс
 1 : 2
22.05 18:00
Кр. Пэлас – МЮ
 1 : 0
22.05 18:00
Лестер – Саутгемптон
 4 : 1
22.05 18:00
Ливерпуль – Вулверхэмптон
 3 : 1
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Норвич – Тоттенхэм
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