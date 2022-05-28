Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп ответил на вопрос о своем наследии в клубе.

54-летний немец возглавляет «красных» с 2015 года. Под его руководством мерсисайдцы выиграли чемпионат Англии, кубок Англии, кубок лиги, Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.

«Я не знаю, чего мне хочется в плане того, что будут думать обо мне, — приводит слова Клоппа официальный сайт Союза европейских футбольных ассоциаций. — Что я хочу, так это создать для «Ливерпуля» структуру и культуру, чтобы после моего ухода правильная структура и правильная культура не зависела от конкретных людей, а зависела только от клуба. Если все будет в порядке, то это правильно, так и продолжим в будущем. Это все, вся моя цель, правда«.

При этом тренер отметил, что у него будет время сделать это только в том случае, если он будет что-то выигрывать.

«Меня никогда не спрашивали, какое наследие я хочу оставить в «Ливерпуле», но однажды меня спросили, какую надпись я хочу видеть на надгробии? Он был хорошим парнем — этого было бы достаточно. На самом деле это единственное, что меня заботит, чтобы я не шел по головам, чтобы добиться успеха. Пока такого ни разу не случалось, так что и начинать я не планирую», — сказал он.

Сегодня, 28 мая, «Ливерпуль» сыграет с «Реалом» в финале Лиги чемпионов. Матч пройдет на стадионе «Стад де Франс» в Сен-Дени и начнется в 22.00 по московскому времени.