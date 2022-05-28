«Ливерпуль» готов заплатить за 17-летнего Гави отступные в размере 50 миллионов евро

«Ливерпуль» хочет приобрести полузащитника «Барселоны» Гави, сообщает Sport.es.

По информации источника, английский клуб готов заплатить за 17-летнего испанца отступные в размере 50 миллионов евро.

Отмечается, что «Ливерпуль» планирует предложить полузащитнику более высокую зарплату, чем в каталонском клубе.

При этом сам Гави хочет остаться в «Барселоне», однако его окружение рассчитывает на увеличение зарплаты.

В сезоне-2021/22 Гави забил два мяча и отдал шесть результативных передач в 46 матчах за каталонцев во всех турнирах. Контракт полузащитника с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.