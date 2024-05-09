«Арсенал» объявил о продлении контракта с Жоржиньо

Полузащитник «Арсенала» Жоржиньо продлил контракт с лондонским клубом, сообщает официальный сайт «канониров».

По информации источника, соглашение между командой и 32-летним итальянцем рассчитано до конца сезона-2024/25.

Жоржиньо перешел в «Арсенал» в конце января 2023 года. Всего за клуб он провел 51 матч, забил 1 гол и отдал 3 результативные передачи.

Ранее в своей карьере хавбек защищал цвета «Челси», «Наполи» и «Вероны».