Игроки «Манчестер Юнайтед» объявили бойкот тен Хагу после поражения 0:4 от «Кристал Пэлас»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг столкнулся с бойкотом футболистов команды после поражения в матче 36-го тура АПЛ против «Кристал Пэлас» (0:4), сообщает Daily Mail.

По сведениям источника, игроки больше не прислушиваются к указаниям тренера. Авторитет 54-летнего голландца оказался под ударом.

«Манчестер Юнайтед» за два тура до конца сезона занимает седьмое место в турнирной таблице АПЛ, имея в активе 54 очка.