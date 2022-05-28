«Вест Хэм» и «Эвертон» поборются за Корне

Нападающий «Бернли» Максвелл Корне может уйти из команды летом. По информации The Telegraph, «Вест Хэм» и «Эвертон» заинтересованы в игроке сборной Кот-д'Ивуара. Сумма сделки может составить 21 миллион евро.

Действующий контракт 25-летнего Корне с «Бернли» рассчитан до 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 14 миллионов евро.

В этом сезоне Корне сыграл в 29 матчах во всех турнирах, забил 9 голов и сделал 2 голевые передачи.