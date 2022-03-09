Тухель: «Лукаку борется за место в составе «Челси», как и все остальные»

Главный тренер «Челси» Томас Тухель объяснил, почему нападающий Ромелу Лукаку не попадает в стартовый состав команды.

«В данный момент Ромелу нелегко, но он важный член команды, — приводит слова Тухель Goal. — В определенные моменты есть и другие игроки, которые недовольны. Но самая большая проблема в том, что мы можем выпустить только 11 игроков. Многие игроки думают о том, что могут постоянно выходить в стартовом составе, и у них есть на то причины».

По словам тренера, 28-летний бельгиец справляется с ситуацией очень профессионально.

«Лукаку борется за место в составе «Челси», как и все остальные. Он настолько позитивен, насколько это возможно. Ему не нравится эта ситуация, но я стараюсь делать все возможное, чтобы проявлять к нему уважение и поддержку, как и ко всем остальным», — сказал он.

В нынешнем сезоне Лукаку забил 11 мячей и отдал 2 результативные передачи в 30 матчах за «Челси». Контракт нападающего с лондонским клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.