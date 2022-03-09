Люк Шоу готов продлить контракт с «Манчестер Юнайтед»

Защитник «Манчестер Юнайтед» Люк Шоу получает удовольствие от выступлений за клуб и готов к подписанию нового контракта, сообщает The Guardian.

По информации источника, 26-летний англичанин получает в английском клубе около 150 тысяч фунтов в неделю. При этом, если стороны договорятся о новом соглашении, то зарплата защитника увеличится.

Отмечается, что в контракте Шоу с «Манчестер Юнайтед», который истекает летом 2023 года, прописана опция продления еще на сезон.

Шоу играет за «Манчестер Юнайтед» с 2014 года. В составе английского клуба защитник выиграл Суперкубок Англии и Лигу Европы.