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Люк Шоу готов продлить контракт с «Манчестер Юнайтед»

Защитник «Манчестер Юнайтед» Шоу готов продлить контракт с клубом
Карен Саркисян
Корреспондент

Защитник «Манчестер Юнайтед» Люк Шоу получает удовольствие от выступлений за клуб и готов к подписанию нового контракта, сообщает The Guardian.

По информации источника, 26-летний англичанин получает в английском клубе около 150 тысяч фунтов в неделю. При этом, если стороны договорятся о новом соглашении, то зарплата защитника увеличится.

Отмечается, что в контракте Шоу с «Манчестер Юнайтед», который истекает летом 2023 года, прописана опция продления еще на сезон.

Шоу играет за «Манчестер Юнайтед» с 2014 года. В составе английского клуба защитник выиграл Суперкубок Англии и Лигу Европы.

Источник: https://www.theguardian.com/football/2022/mar/09/luke-shaw-boost-for-manchester-united-as-defender-open-to-extending-contract
Футбол
ФК Манчестер Юнайтед
Люк Шоу
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3
 Челси 26 15 8 3 53-18 53
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 МЮ 28 13 8 7 45-38 47
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 Вест Хэм 28 13 6 9 46-35 45
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9
 Саутгемптон 27 8 11 8 34-41 35
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 Лидс 27 5 8 14 29-61 23
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 Бернли 26 3 12 11 22-36 21
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 Норвич 27 4 5 18 16-58 17
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Ливерпуль – Астон Вилла
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 3 : 2
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