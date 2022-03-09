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Сегодня, 18:38

«Эвертон» могут лишить очков из-за 260 миллионов фунтов убытка за три года

С «Эвертона» могут снять очки из-за 260 миллионов фунтов убытка за три года
Карен Саркисян
Корреспондент

«Эвертон» могут лишить очков из-за финансовых трудностей, сообщает Daily Mail.

По информации источника, с 2017 по 2020 год у ливерпульского клуба был зафиксирован убыток в размере около 260 миллионов фунтов, что на 155 миллионов фунтов больше, чем разрешает регламент за трехлетний период.

Отмечается, что в отчетности клуба за сезон-2020/21 будет зафиксирован убыток, который превысит 100 миллионов фунтов. Таким образом, «Эвертон» может стать первым клубом АПЛ, который накажут за нарушение установленных финансовых правил. Нарушителей могут оштрафовать или лишить очков.

Напомним, до 2 марта компании российского бизнесмена Алишера Усманова USM, «МегаФон» и Yota являлись спонсорами «Эвертона». Большей частью акций ливерпульского клуба (68,6%) владеет Фархад Мошири.

После 28 туров АПЛ «Эвертон» набрал 22 очка и занимает 17-е место в турнирной таблице.

Источник: https://www.dailymail.co.uk/sport/football/article-10591917/Everton-risk-Premier-League-points-DEDUCTION-breaking-profit-sustainability-rules.html?sl=1
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И В Н П +/- О
1
 Ман. Сити 28 22 3 3 68-18 69
2
 Ливерпуль 27 19 6 2 71-20 63
3
 Челси 26 15 8 3 53-18 53
4
 Арсенал 25 15 3 7 41-29 48
5
 МЮ 28 13 8 7 45-38 47
6
 Тоттенхэм 26 14 3 9 40-32 45
7
 Вест Хэм 28 13 6 9 46-35 45
8
 Вулверхэмптон 27 12 4 11 24-23 40
9
 Саутгемптон 27 8 11 8 34-41 35
10
 Астон Вилла 26 10 3 13 37-37 33
11
 Лестер 25 9 6 10 40-43 33
12
 Кр. Пэлас 28 7 12 9 39-38 33
13
 Брайтон 27 7 12 8 26-32 33
14
 Ньюкасл 26 6 10 10 30-46 28
15
 Брентфорд 28 7 6 15 30-45 27
16
 Лидс 27 5 8 14 29-61 23
17
 Эвертон 25 6 4 15 28-46 22
18
 Бернли 26 3 12 11 22-36 21
19
 Уотфорд 27 5 4 18 27-50 19
20
 Норвич 27 4 5 18 16-58 17
Результаты / календарь
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36 тур
37 тур
38 тур
10.12 23:00
Брентфорд – Уотфорд
 2 : 1
11.12 15:30
Ман. Сити – Вулверхэмптон
 1 : 0
11.12 18:00
Арсенал – Саутгемптон
 3 : 0
11.12 18:00
Ливерпуль – Астон Вилла
 1 : 0
11.12 18:00
Челси – Лидс
 3 : 2
11.12 20:30
Норвич – МЮ
 0 : 1
12.12 17:00
Бернли – Вест Хэм
 0 : 0
12.12 17:00
Лестер – Ньюкасл
 4 : 0
12.12 19:30
Кр. Пэлас – Эвертон
 3 : 1
16.03 22:30
Брайтон – Тоттенхэм
 - : -
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Г
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 19
Диогу Жота

Диогу Жота

Ливерпуль

 12
Садио Мане

Садио Мане

Ливерпуль

 12
П
Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

 9
Трент Александр-Арнолд

Трент Александр-Арнолд

Ливерпуль

 7
Рис Джеймс

Рис Джеймс

Челси

 6
И К Ж
Эзри Конса

Эзри Конса

Астон Вилла

 22 1 3
Гранит Джака

Гранит Джака

Арсенал

 14 1 5
Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

 15 1 5
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