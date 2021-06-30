Футбол
Англия
Новости
Премьер-лига Чемпионшип Кубок Англии Кубок лиги Суперкубок
Новости   //    Футбол   //    Англия

Футболист «Арсенала» Мэйтланд-Найлс попал в ДТП

30 июня 2021, 23:56
Автомобиль Эйнсли Мэйтланда-Найлса. Фото The Sun.
Автомобиль Эйнсли Мэйтланда-Найлса. Фото The Sun.
Теги:

Защитник «Арсенала» Эйнсли Мэйтланд-Найлс попал в аварию, сообщает 30 июня The Sun. Его автомобиль Mercedes G-Wagon стоимостью 105 тысяч фунтов перевернулся. Инцидент произошел в среду утром на автомагистрали М25, расположенной вокруг Лондона.

По свидетельствам очевидцев, сам футболист не пострадал. При этом его автомобиль понес ущерб. Игрок стоял рядом с местом аварии и, как утверждают свидетели, был в шоке от случившегося.

23-летний англичанин вторую половину прошлого сезона провел в аренде за «Вест Бромвич». Он отыграл 15 матчей за команду.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Евгений Петров все материалы автора

Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

Швеция — Украина: швед сыграл в мяч, правильно ли его удалили?
«Думал, что они поймут. Я же на русском разговаривал!» Пострадавший от украинцев российский фанат рассказал подробности нападения
«Зачем Дзюба списывает провал на наш менталитет? Парень, тебе такие деньги платят — паши 90 минут!» Орлов — о судьбе сборной России
«Ему 34 года, не считается». В Америке раскритиковали решение НХЛ дать приз лучшему новичку Капризову
vs
0
Офсайд