Футболист «Арсенала» Мэйтланд-Найлс попал в ДТП

Защитник «Арсенала» Эйнсли Мэйтланд-Найлс попал в аварию, сообщает 30 июня The Sun. Его автомобиль Mercedes G-Wagon стоимостью 105 тысяч фунтов перевернулся. Инцидент произошел в среду утром на автомагистрали М25, расположенной вокруг Лондона.

По свидетельствам очевидцев, сам футболист не пострадал. При этом его автомобиль понес ущерб. Игрок стоял рядом с местом аварии и, как утверждают свидетели, был в шоке от случившегося.

23-летний англичанин вторую половину прошлого сезона провел в аренде за «Вест Бромвич». Он отыграл 15 матчей за команду.