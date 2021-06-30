Футболист «Арсенала» Мэйтланд-Найлс попал в ДТП
30 июня 2021, 23:56
Защитник «Арсенала» Эйнсли Мэйтланд-Найлс попал в аварию, сообщает 30 июня The Sun. Его автомобиль Mercedes G-Wagon стоимостью 105 тысяч фунтов перевернулся. Инцидент произошел в среду утром на автомагистрали М25, расположенной вокруг Лондона.
По свидетельствам очевидцев, сам футболист не пострадал. При этом его автомобиль понес ущерб. Игрок стоял рядом с местом аварии и, как утверждают свидетели, был в шоке от случившегося.
23-летний англичанин вторую половину прошлого сезона провел в аренде за «Вест Бромвич». Он отыграл 15 матчей за команду.
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