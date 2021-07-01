Футбол
Англия
Новости
Премьер-лига Чемпионшип Кубок Англии Кубок лиги Суперкубок
Новости   //    Футбол   //    Англия

«Ливерпуль» нашел замену Вайналдуму

06:26
Отавиу. Фото Instagram
Отавиу. Фото Instagram
Теги:

Полузащитник «Порту» Отавиу может продолжить карьеру в Англии. Как сообщает A Bola, «Ливерпуль» заинтересован в подписании 26-летнего бразильца.

По информации источника, «красные» рассматривают Отавиу в качестве замену Джорджиньо Вайналдуму, который в это трансферное окно перешел в «ПСЖ». В контракте игрока прописана сумма отступных, которая 1 июля увеличилась с 40 до 60 миллионов евро.

В сезоне-2020/21 Отавиу сыграл в 42 матчах во всех турнирах, забил 5 голов и сделал 12 голевых передач.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Евгений Козинов все материалы автора

Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

Появилось видео драки украинских фанатов с болельщиком с флагом России на матче Швеция — Украина
Дело возбудили в Красноярске после обращения россиянки на прямую линию
Псаки отреагировала на заявление Путина по инциденту с эсминцем в Черном море
Подросток погиб от удара ножом обиженной школьницы в Братске
vs
1
Офсайд