«Ливерпуль» нашел замену Вайналдуму

Полузащитник «Порту» Отавиу может продолжить карьеру в Англии. Как сообщает A Bola, «Ливерпуль» заинтересован в подписании 26-летнего бразильца.

По информации источника, «красные» рассматривают Отавиу в качестве замену Джорджиньо Вайналдуму, который в это трансферное окно перешел в «ПСЖ». В контракте игрока прописана сумма отступных, которая 1 июля увеличилась с 40 до 60 миллионов евро.

В сезоне-2020/21 Отавиу сыграл в 42 матчах во всех турнирах, забил 5 голов и сделал 12 голевых передач.