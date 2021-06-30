Нуну: «Хотим, чтобы фанаты «Тоттенхэма» гордились и получали удовольствие»
22:37
Новый главный тренер «Тоттенхэма» Нуну Эшпириту Санту прокомментировал назначение на пост. Контракт с клубом рассчитан до 2023 года.
«У нас есть качественная и талантливая команда. Мы хотим, чтобы фанаты гордились и получали удовольствие. Это честь находиться здесь. Я счастлив и с нетерпением жду начала работы. Мы должны немедленно приступить к работе, так как предсезонный период начнется через несколько дней», — приводит слова Нуну официальный сайт клуба.
С 2017 года Нуну возглавлял «Вулверхэмптон», но 21 мая 2021 года покинул пост главного тренера.
Дополнительная информация:
https://www.tottenhamhotspur.com/news/2021/june/nuno-espirito-santo-appointed-new-head-coach/
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