Нуну: «Хотим, чтобы фанаты «Тоттенхэма» гордились и получали удовольствие»

Новый главный тренер «Тоттенхэма» Нуну Эшпириту Санту прокомментировал назначение на пост. Контракт с клубом рассчитан до 2023 года.

«У нас есть качественная и талантливая команда. Мы хотим, чтобы фанаты гордились и получали удовольствие. Это честь находиться здесь. Я счастлив и с нетерпением жду начала работы. Мы должны немедленно приступить к работе, так как предсезонный период начнется через несколько дней», — приводит слова Нуну официальный сайт клуба.

С 2017 года Нуну возглавлял «Вулверхэмптон», но 21 мая 2021 года покинул пост главного тренера.