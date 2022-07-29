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Сегодня, 15:40

Фарерский клуб в шутку предложил за Криштиану Роналду 20 овец

Карен Саркисян
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Криштиану Роналду.
Фото Global Look Press

«КИ Клаксвик» предложил 20 овец за нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду. В фарерском клубе сообщили, что ждут ответа от «красных дьяволов».

«Мы предложили 20 наших лучших овец за Роналду. В настоящее время мы ждем ответа от «Юнайтед», — говорится в сообщении «КИ Клаксвик» в Twitter.

Ранее сообщалось, что 37-летний португалец хочет покинуть английский клуб из-за желания играть в Лиге чемпионов.

В прошедшем сезоне Роналду забил 24 мяча и отдал три результативные передачи в 39 матчах за «МЮ» во всех турнирах. Контракт нападающего с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.

Источник: https://twitter.com/KI_Klaksvik/status/1552770836234440710
Криштиану Роналду
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Манчестер Юнайтед
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