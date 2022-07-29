Фарерский клуб в шутку предложил за Криштиану Роналду 20 овец

«КИ Клаксвик» предложил 20 овец за нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду. В фарерском клубе сообщили, что ждут ответа от «красных дьяволов».

«Мы предложили 20 наших лучших овец за Роналду. В настоящее время мы ждем ответа от «Юнайтед», — говорится в сообщении «КИ Клаксвик» в Twitter.

We have submitted an offer of our 20 best sheeps for Ronaldo. We are currently waiting a response from United. ? https://t.co/brPBJLz1uw — K? (@KI_Klaksvik) July 28, 2022

Ранее сообщалось, что 37-летний португалец хочет покинуть английский клуб из-за желания играть в Лиге чемпионов.

В прошедшем сезоне Роналду забил 24 мяча и отдал три результативные передачи в 39 матчах за «МЮ» во всех турнирах. Контракт нападающего с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.