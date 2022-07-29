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Роналду хочет уйти из «Манчестер Юнайтед» из-за желания опережать Месси по голам в Лиге чемпионов

Карен Саркисян
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Криштиану Роналду.
Фото Global Look Press

Главным мотивирующим фактором в попытках форварда «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду сменить клуб является стремление превосходить нападающего «ПСЖ» Лионеля Месси в гонке за звание лучшего бомбардира Лиги чемпионов, сообщает The Athletic.

По информации источника, 37-летний португалец хочет продолжить выступать в Лиге чемпионов и постараться опередить Месси по голам на групповой стадии турнира.

Напомним, что сейчас у 35-летнего аргентинца на три гола больше, чем у Роналду — 76 против 73.

При этом форвард «Манчестер Юнайтед» хочет сохранять отрыв от нападающего «ПСЖ» по общему числу забитых мячей в Лиге чемпионов. На данный момент у первого — 140 голов, а у второго — 125.

Также на стремление португальца покинуть манкунианский клуб влияют желание завоевывать трофеи и семейные обстоятельства.

В прошедшем сезоне Роналду забил 24 мяча и отдал три результативные передачи в 39 матчах за манкунианцев во всех турнирах. Контракт нападающего с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.

Источник: https://theathletic.com/3457659/2022/07/28/cristiano-ronaldo-manchester-united-desire/
Криштиану Роналду
Лионель Месси
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Манчестер Юнайтед
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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