Защитник «Брайтона» Кукурелья сделал запрос о трансфере в «Манчестер Сити»

Защитник «Брайтона» Марк Кукурелья сделал запрос о трансфере в «Манчестер Сити», сообщает Sky Sports.

По данным источника, 24-летний испанец настаивает на переходе в это трансферное окно.

Ранее сообщалось, что «Брайтон» требует за защитника 50 миллионов фунтов.

В прошедшем сезоне Кукурелья забил один мяч и отдал две результативные передачи в 39 матчах за «Брайтон» во всех турнирах. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает защитника в 28 миллионов евро.