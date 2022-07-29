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Сегодня, 16:24

Защитник «Брайтона» Кукурелья сделал запрос о трансфере в «Манчестер Сити»

Руслан Минаев
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Защитник «Брайтона» Марк Кукурелья сделал запрос о трансфере в «Манчестер Сити», сообщает Sky Sports.

По данным источника, 24-летний испанец настаивает на переходе в это трансферное окно.

Ранее сообщалось, что «Брайтон» требует за защитника 50 миллионов фунтов.

В прошедшем сезоне Кукурелья забил один мяч и отдал две результативные передачи в 39 матчах за «Брайтон» во всех турнирах. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает защитника в 28 миллионов евро.

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