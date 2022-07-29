Клопп: «Манчестер Сити» заслужил выиграть АПЛ. Мы уважаем их сильнее, чем кто-либо»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал прошедший сезон АПЛ и противостояние с «Манчестер Сити».

«Невозможно уважать «Манчестер Сити» сильнее, чем это делаем мы. Они чемпионы, и мы можем гордиться тем, что боролись до конца. «Манчестер Сити» заслужил победу в АПЛ. Задача «Ливерпуля» теперь — начать гонку заново.

Но до этого момента — еще неделя. Сейчас речь о другом. Сейчас мы должны насладиться достижениями прошлого сезона и продолжить подготовку, чтобы быть на максимуме на старте сезона. Речь идет и о стремлении взять трофей, который, как я знаю, «Ливерпуль» довольно давно не брал.

Мы ничего не можем гарантировать — особенно против «Сити». Но могу пообещать, что мы очень постараемся», — написал Клопп для программки к матчу против «Ман Сити».

30 июля «Ливерпуль» сыграет против «Манчестер Сити» в матче за Суперкубок Англии. Начало встречи в 19.00 мск.