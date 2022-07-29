Футбол
Англия
Новости
Видео Премьер-лига Чемпионшип Кубок Англии Кубок лиги
Суперкубок
Главная
Футбол
Англия

Сегодня, 15:36

Клопп: «Манчестер Сити» заслужил выиграть АПЛ. Мы уважаем их сильнее, чем кто-либо»

Клопп прокомментировал противостояние с «Манчестер Сити»
Руслан Минаев
Читать «СЭ» в

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал прошедший сезон АПЛ и противостояние с «Манчестер Сити».

«Невозможно уважать «Манчестер Сити» сильнее, чем это делаем мы. Они чемпионы, и мы можем гордиться тем, что боролись до конца. «Манчестер Сити» заслужил победу в АПЛ. Задача «Ливерпуля» теперь — начать гонку заново.

Но до этого момента — еще неделя. Сейчас речь о другом. Сейчас мы должны насладиться достижениями прошлого сезона и продолжить подготовку, чтобы быть на максимуме на старте сезона. Речь идет и о стремлении взять трофей, который, как я знаю, «Ливерпуль» довольно давно не брал.

Мы ничего не можем гарантировать — особенно против «Сити». Но могу пообещать, что мы очень постараемся», — написал Клопп для программки к матчу против «Ман Сити».

30 июля «Ливерпуль» сыграет против «Манчестер Сити» в матче за Суперкубок Англии. Начало встречи в 19.00 мск.

Источник: https://www.thefa.com/news/2022/jul/29/jurgen-klopp-liverpool-community-shield-preview-20222907
Футбол
ФК Ливерпуль
ФК Манчестер Сити
Юрген Клопп
0
Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Айва: польза и вред для организма человека
Овечкин сыграл в хоккей с паралимпийцами. А потом рассказал про русофобию в США и последний матч в карьере
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Манчестер Юнайтед» отклонил предложение «Атлетико» об обмене Гризманна на Роналду

Фарерский клуб в шутку предложил за Криштиану Роналду 20 овец
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Ман. Сити 0 0 0 0 0-0 0
2
 Ливерпуль 0 0 0 0 0-0 0
3
 Челси 0 0 0 0 0-0 0
4
 Тоттенхэм 0 0 0 0 0-0 0
5
 Арсенал 0 0 0 0 0-0 0
6
 МЮ 0 0 0 0 0-0 0
7
 Вест Хэм 0 0 0 0 0-0 0
8
 Лестер 0 0 0 0 0-0 0
9
 Брайтон 0 0 0 0 0-0 0
10
 Вулверхэмптон 0 0 0 0 0-0 0
11
 Ньюкасл 0 0 0 0 0-0 0
12
 Кр. Пэлас 0 0 0 0 0-0 0
13
 Брентфорд 0 0 0 0 0-0 0
14
 Астон Вилла 0 0 0 0 0-0 0
15
 Саутгемптон 0 0 0 0 0-0 0
16
 Эвертон 0 0 0 0 0-0 0
17
 Лидс 0 0 0 0 0-0 0
18
 Фулхэм 0 0 0 0 0-0 0
19
 Борнмут 0 0 0 0 0-0 0
20
 Нот. Форест 0 0 0 0 0-0 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
5.08 22:00
Кр. Пэлас – Арсенал
 - : -
6.08 14:30
Фулхэм – Ливерпуль
 - : -
6.08 17:00
Борнмут – Астон Вилла
 - : -
6.08 17:00
Лидс – Вулверхэмптон
 - : -
6.08 17:00
Ньюкасл – Нот. Форест
 - : -
6.08 17:00
Тоттенхэм – Саутгемптон
 - : -
6.08 19:30
Эвертон – Челси
 - : -
7.08 16:00
Лестер – Брентфорд
 - : -
7.08 16:00
МЮ – Брайтон
 - : -
7.08 18:30
Вест Хэм – Ман. Сити
 - : -
Все результаты / календарь
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости