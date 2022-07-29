Клопп: «Манчестер Сити» заслужил выиграть АПЛ. Мы уважаем их сильнее, чем кто-либо»
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал прошедший сезон АПЛ и противостояние с «Манчестер Сити».
«Невозможно уважать «Манчестер Сити» сильнее, чем это делаем мы. Они чемпионы, и мы можем гордиться тем, что боролись до конца. «Манчестер Сити» заслужил победу в АПЛ. Задача «Ливерпуля» теперь — начать гонку заново.
Но до этого момента — еще неделя. Сейчас речь о другом. Сейчас мы должны насладиться достижениями прошлого сезона и продолжить подготовку, чтобы быть на максимуме на старте сезона. Речь идет и о стремлении взять трофей, который, как я знаю, «Ливерпуль» довольно давно не брал.
Мы ничего не можем гарантировать — особенно против «Сити». Но могу пообещать, что мы очень постараемся», — написал Клопп для программки к матчу против «Ман Сити».
30 июля «Ливерпуль» сыграет против «Манчестер Сити» в матче за Суперкубок Англии. Начало встречи в 19.00 мск.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Ман. Сити
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
2
|Ливерпуль
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Челси
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Тоттенхэм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Арсенал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|МЮ
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Вест Хэм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Лестер
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Брайтон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Вулверхэмптон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Ньюкасл
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Кр. Пэлас
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Брентфорд
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Астон Вилла
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Саутгемптон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Эвертон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Лидс
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Фулхэм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
19
|Борнмут
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
20
|Нот. Форест
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|5.08
|22:00
|
Кр. Пэлас – Арсенал
|- : -
|6.08
|14:30
|
Фулхэм – Ливерпуль
|- : -
|6.08
|17:00
|
Борнмут – Астон Вилла
|- : -
|6.08
|17:00
|
Лидс – Вулверхэмптон
|- : -
|6.08
|17:00
|
Ньюкасл – Нот. Форест
|- : -
|6.08
|17:00
|
Тоттенхэм – Саутгемптон
|- : -
|6.08
|19:30
|
Эвертон – Челси
|- : -
|7.08
|16:00
|
Лестер – Брентфорд
|- : -
|7.08
|16:00
|
МЮ – Брайтон
|- : -
|7.08
|18:30
|
Вест Хэм – Ман. Сити
|- : -