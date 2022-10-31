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Тен Хаг оценил игру Роналду в матче с «Вест Хэмом»: «Он неплохо справился»

Тен Хаг заявил, что Роналду неплохо сыграл в матче с «Вест Хэмом»
Анна Горшкова
Корреспондент
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг поделился мнением об игре форварда Криштиану Роналду в матче 14-го тура АПЛ с «Вест Хэмом» (1:0).

«Я думаю, Роналду неплохо справился. Он сделал то, чего мы ожидали, — возглавил прессинг. В перерыве я сказал ему, что не надо слишком быстро опускаться в оборону, а нужно поработать в центре поля. У нас есть качество, чтобы забивать голы, но эффективность атакующего футбола мы должны улучшить. Но мы движемся в нужном направлении, однако до того, чтобы стать угрозой для соперника, еще далеко», — приводит слова тен Хага Manchester Evening News.

Роналду вышел на поле в стартовом составе и сыграл все 90 минут. Он пробил по воротам шесть раз, в створ — один.

«Манчестер Юнайтед» занимает 5-е место в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 23 очка в 12 матчах.

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Источник: https://www.manchestereveningnews.co.uk/sport/
Криштиану Роналду
ФК Вест Хэм Юнайтед
ФК Манчестер Юнайтед
Эрик тен Хаг
0
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Де Хеа оценил вклад игроков «МЮ» в победу над «Вест Хэмом»
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Арсенал 12 10 1 1 30-11 31
2
 Ман. Сити 12 9 2 1 37-11 29
3
 Тоттенхэм 13 8 2 3 26-16 26
4
 Ньюкасл 13 6 6 1 24-10 24
5
 МЮ 12 7 2 3 17-16 23
6
 Челси 12 6 3 3 17-15 21
7
 Фулхэм 13 5 4 4 22-22 19
8
 Брайтон 12 5 3 4 19-15 18
9
 Кр. Пэлас 12 4 4 4 13-16 16
10
 Ливерпуль 12 4 4 4 23-15 16
11
 Брентфорд 13 3 6 4 19-22 15
12
 Эвертон 13 3 5 5 11-12 14
13
 Вест Хэм 13 4 2 7 11-13 14
14
 Борнмут 13 3 4 6 12-28 13
15
 Астон Вилла 13 3 3 7 11-20 12
16
 Лидс 12 3 3 6 15-19 12
17
 Саутгемптон 13 3 3 7 11-20 12
18
 Лестер 13 3 2 8 21-25 11
19
 Вулверхэмптон 13 2 4 7 6-19 10
20
 Нот. Форест 13 2 3 8 8-28 9
Результаты / календарь
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38 тур
29.10 14:30
Лестер – Ман. Сити
 0 : 1
29.10 17:00
Борнмут – Тоттенхэм
 2 : 3
29.10 17:00
Брентфорд – Вулверхэмптон
 1 : 1
29.10 17:00
Брайтон – Челси
 4 : 1
29.10 17:00
Кр. Пэлас – Саутгемптон
 1 : 0
29.10 17:00
Ньюкасл – Астон Вилла
 4 : 0
29.10 19:30
Фулхэм – Эвертон
 0 : 0
29.10 21:45
Ливерпуль – Лидс
 1 : 2
30.10 17:00
Арсенал – Нот. Форест
 5 : 0
30.10 19:15
МЮ – Вест Хэм
 1 : 0
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Манчестер Сити

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Манчестер Сити

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Бернарду Силва

Манчестер Сити

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