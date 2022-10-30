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30 октября, 23:56

Вратарь «Манчестер Юнайтед» де Хеа оценил вклад игроков команды в победу над «Вест Хэмом»

Алина Савинова
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Вратарь «Манчестер Юнайтед» Давид де Хеа прокомментировал победу команды над «Вест Хэмом» в матче 14-го тура АПЛ (1:0).

«Думаю, что вся команда вносит вклад в то, что нам не забивают голы, а не только защитники. Мы хорошо прессинговали, забирали мяч на половине поля соперника, хорошо оборонялись. Конечно, мы упускали некоторые моменты в конце, но мы играли против «Вест Хэма», отличной команды, у которой есть хорошие игроки. Честно говоря, я очень, очень счастлив», — цитирует де Хеа официальный сайт клуба.

«МЮ», набрав 23 очка, расположился на 5-й позиции турнирной таблицы чемпионата Англии. «Вест Хэм» с 14 очками занимает 13-е место.

Источник: https://www.manutd.com/en
Давид Де Хеа
ФК Вест Хэм Юнайтед
ФК Манчестер Юнайтед
0
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И В Н П +/- О
1
 Арсенал 12 10 1 1 30-11 31
2
 Ман. Сити 12 9 2 1 37-11 29
3
 Тоттенхэм 13 8 2 3 26-16 26
4
 Ньюкасл 13 6 6 1 24-10 24
5
 МЮ 12 7 2 3 17-16 23
6
 Челси 12 6 3 3 17-15 21
7
 Фулхэм 13 5 4 4 22-22 19
8
 Брайтон 12 5 3 4 19-15 18
9
 Кр. Пэлас 12 4 4 4 13-16 16
10
 Ливерпуль 12 4 4 4 23-15 16
11
 Брентфорд 13 3 6 4 19-22 15
12
 Эвертон 13 3 5 5 11-12 14
13
 Вест Хэм 13 4 2 7 11-13 14
14
 Борнмут 13 3 4 6 12-28 13
15
 Астон Вилла 13 3 3 7 11-20 12
16
 Лидс 12 3 3 6 15-19 12
17
 Саутгемптон 13 3 3 7 11-20 12
18
 Лестер 13 3 2 8 21-25 11
19
 Вулверхэмптон 13 2 4 7 6-19 10
20
 Нот. Форест 13 2 3 8 8-28 9
Результаты / календарь
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35 тур
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37 тур
38 тур
29.10 14:30
Лестер – Ман. Сити
 0 : 1
29.10 17:00
Борнмут – Тоттенхэм
 2 : 3
29.10 17:00
Брентфорд – Вулверхэмптон
 1 : 1
29.10 17:00
Брайтон – Челси
 4 : 1
29.10 17:00
Кр. Пэлас – Саутгемптон
 1 : 0
29.10 17:00
Ньюкасл – Астон Вилла
 4 : 0
29.10 19:30
Фулхэм – Эвертон
 0 : 0
29.10 21:45
Ливерпуль – Лидс
 1 : 2
30.10 17:00
Арсенал – Нот. Форест
 5 : 0
30.10 19:15
МЮ – Вест Хэм
 1 : 0
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ЖК
Г
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 17
Харри Кейн

Харри Кейн

Тоттенхэм Хотспур

 10
Александр Митрович

Александр Митрович

Фулхэм

 9
П
Кевин Де Брейне

Кевин Де Брейне

Манчестер Сити

 9
Бернарду Силва

Бернарду Силва

Манчестер Сити

 5
Габриэл Жезус

Габриэл Жезус

Арсенал

 5
И К Ж
Натан Коллинз

Натан Коллинз

Вулверхэмптон Уондерерс

 10 1 1
Эмерсон Роял

Эмерсон Роял

Тоттенхэм Хотспур

 10 1 1
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Дуглас Луис

Астон Вилла

 12 1 1
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